Офтальмолог Мурашова: сбривание ресниц может привести к воспалению глаз и ухудшению зрения

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Сбривание ресниц может привести к повреждению роговицы и ухудшению зрения. Об этом РИАМО сообщила офтальмолог высшей категории Вера Мурашова.

Специалист отметила, что сбривание ресниц стало частью модного тренда на создание более "маскулинного" образа. Однако подобный эксперимент, подчеркнула врач, способен причинить вред здоровью.

"Игра с собственным зрением и здоровьем глаз ради сомнительного эстетического эффекта может обернуться длительным, болезненным и сложным лечением", – отметила офтальмолог.

Врач объяснила, что после такой процедуры ресницы могут начать расти неправильно и постоянно задевать поверхность глаза. Это состояние называется трихиазом и способно привести к травмированию роговицы. Неправильно растущую ресницу в таком случае придется удалять, однако лечение последствий может оказаться долгим и тяжелым.

Еще одной угрозой Мурашова назвала кератоконъюнктивит – серьезное воспалительное поражение роговицы и конъюнктивы. Оно сопровождается болью, светобоязнью и ухудшением зрения.

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