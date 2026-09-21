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21 сентября, 10:23

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Врач Миронова: мочалки для душа могут стать источником бактерий и грибков

Эксперт рассказала, как мочалка для душа может навредить коже

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Мочалки для душа могут стать рассадником бактерий, грибков и даже плесени. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на врача-косметолога, эксперта по здоровой коже Василину Миронову.

По ее словам, после использования плотные мочалки не всегда просыхают полностью: снаружи изделие может казаться сухим, тогда как внутри сохраняется влага. В сочетании с теплом это создает благоприятные условия для размножения микроорганизмов.

Дополнительной питательной средой для них становятся омертвевшие клетки кожи, а также остатки мыла и геля для душа. Поэтому особенно важно не только промывать мочалку после использования, но и обеспечивать ей полноценное высыхание в проветриваемом месте. Хранить ее в закрытом пространстве, шкафчике или открытом контейнере без циркуляции воздуха врач не рекомендует.

Использование изделия, на котором скопилось большое количество микробов, может привести к их распространению по коже. Миронова предупредила, что это способно спровоцировать воспаление, покраснение, зуд и раздражение. Кроме того, бактерии могут закупоривать поры, становясь причиной акне и других высыпаний.

Еще одним последствием специалист назвала грибковые инфекции. Микроорганизмы также могут проникать глубже через небольшие царапины и повреждения кожи и вызывать более серьезные воспалительные процессы.

Частота замены мочалки зависит от материала, отметила косметолог. Синтетические изделия следует менять раз в 1–2 месяца, натуральные мочалки из люфы или целлюлозы – каждые 3–4 недели. Дольше всего можно использовать силиконовые, срок их эксплуатации достигает года.

Ранее врач-косметолог, дерматолог Полина Мицкевич рассказала, что осень подходит для восстановления кожи после летнего воздействия солнца. По ее словам, при сухости и чувствительности может помочь правильно подобранный уход, а при выраженной пигментации, сосудистых изменениях и снижении плотности кожи могут потребоваться аппаратные или инъекционные процедуры.

При этом специалист рекомендовала ориентироваться не на время года, а на состояние кожи и степень повреждений. При появлении или изменении родинок после лета Мицкевич посоветовала обращаться к дерматологу.

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