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21 сентября, 18:06

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Mothership: житель Тайваня спрятал тело экс-возлюбленной в офисном морозильнике

Тело иностранки нашли в морозильной камере офиса на Тайване

Фото: 123RF.com/snide12

Тело иностранки нашли в морозильной камере офиса на Тайване. Об этом сообщил портал Mothership.

Выяснилось, что девушка прилетела из Таиланда на территорию Тайваня 2 сентября. Обратный билет у нее был куплен на 14 сентября. Однако 12-го числа к ней в отель пришел возлюбленный. В номере между парой вспыхнул конфликт.

Причиной ссоры стало обсуждение возможного расставания. Девушка ранее уже говорила на эту тему с мужчиной. В этот раз она снова стала обсуждать с ним данный вопрос. Осознав, что вернуть возлюбленную не удастся, злоумышленник схватил женщину за горло и удерживал, пока та не перестала дышать.

Когда потерпевшая перестала выходить на связь, ее родные в Таиланде забеспокоились и через знакомого на Тайване обратились в полицию. В ходе расследования выяснилось, что мужчина вывез тело из отеля в чемодане, затем купил морозильную камеру и поставил ее в своем офисе. Внутри морозильной камеры злоумышленник хранил труп девушки.

На вопросы коллег мужчина сообщал, что приобрел много продуктов для предстоящего большого праздника. Известно, что роман пары длился два года, они часто ездили друг к другу в гости. Сейчас подозреваемый находится под арестом.

Ранее с начала июля в округе Экурхулени, пригороде крупнейшего города ЮАР Йоханнесбурга, обнаружили тела 9 убитых женщин. Очередную жертву нашли в районе Дон-Парк. Тело темнокожей женщины примерно 30 лет было завернуто в простыню и лежало полуобнаженным на обочине дороги.

Все девять убитых были найдены частично или полностью раздетыми. Полиция пока официально не подтверждает, но и не исключает, что все преступления связаны. В СМИ предположили, что в пригороде действует серийный убийца. Возможно, злоумышленник знакомился с женщинами на сайтах знакомств.

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