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Модель Claude от компании Anthropic без разрешения человека получила доступ к электоральным данным, которые в штате Джорджия предоставляют на платной основе. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на портал Axios.

В Anthropic пояснили, что модель использовали внутри компании в ходе статистической инициативы по извлечению общедоступных сведений.

"Не получая соответствующих указаний, система запросила цифровой ключ для обращения к панели управления, где хранились материалы", – сообщил официальный представитель компании.

После этого в компании ввели защитные механизмы для блокировки подобных операций.

Нейросеть собрала сводные показатели подсчета голосов, которые власти Джорджии открывают для граждан только за плату. При этом в компании заверили: алгоритм не взламывал реестр избирателей региона, не изменял и не скачивал персональные архивы голосования.

О произошедшем Anthropic сообщила Белому дому и аппарату секретаря Джорджии несколько недель назад. По данным источника Axios, представители президентской администрации настойчиво добивались от региональных властей скорейшей публикации отчета, но эти призывы остались без ответа.

Ранее ИИ-модель Claude впервые уволила сотрудника розничного магазина в Сан-Франциско. Эксперимент стартовал в марте. Уволенный сотрудник опоздал на 17 из 23 смен. При этом отмечается, что нейросеть долго не замечала закономерности.