В Болгарии высмеяли США из-за решения по "Северному потоку – 2"

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Читатели болгарского издания "Дневник" высмеяли США, после публикации об отказе Вашингтона вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за строительство газопровода "Северный поток – 2". В статье также приводились слова пресс-секретаря американского президента Джен Псаки, которая заявила, что теперь проект будет трудно остановить, сообщает РИА Новости.
"Как и ожидалось, дед (президент США. – Прим. ред.) оказался русской "шестеркой", – цитирует агентство одного из комментаторов.
Кто-то шутливо предположил, что теперь Соединенные Штаты вернут России Аляску. Другие же отмечали, что Байден "поджал хвост", и что Вашингтону не хватает сил в одиночку противостоять всем.
Ранее стало известно, что США не станут вводить санкции против Nord Stream 2 AG, однако в отношении российских судов-трубоукладчиков их по-прежнему оставят. Позже госсекретарь страны Энтони Блинкен пояснил, что приостановление санкций против оператора "Северного потока – 2", его главы Маттиаса Варнига и работников отвечает интересам Соединенных Штатов.
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