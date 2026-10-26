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26 октября, 11:04

Транспорт

Более 2 тысяч пользователей обращаются за помощью чат-бота Александры ежедневно

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Искусственный интеллект в чат-боте Александра каждый день отвечает на вопросы порядка 2 тысяч пользователей. О работе виртуального помощника рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"На сегодняшний день чат-бот Александра стал первым в стране виртуальным помощником на базе 2 больших языковых моделей. Чаще всего они отвечают на вопросы об автомобилях, приложениях и сайтах Транспортного комплекса", – приводит его слова столичный Дептранс.

В настоящий момент к нейросетям подключено уже 82% базы знаний помощника. Это позволяет ему ответить на вопросы 7 из 10 пользователей без привлечения оператора. При этом запрос обрабатывается максимально быстро – меньше 2 секунд.

Нейросети позволяют чат-боту лучше понимать смысл вопроса, если он был задан нестандартно. Кроме того, искусственный интеллект запоминает контекст беседы и изучает предыдущие запросы, что помогает поддерживать диалог и отвечать точнее. Благодаря комбинации ИИ Александра дает структурированный ответ, собранный из разных источников.

Ранее виртуальный помощник начал консультировать жителей и гостей столицы по вопросам парковки и эвакуации автомобилей в городе. При этом задать вопрос можно на разных платформах – в соцсетях, в мобильных приложениях или на сайтах.

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