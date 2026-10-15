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15 октября, 10:43

Мэр Москвы

Собянин: Москва – мировой лидер по числу способов оплаты проезда в транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Оплата по биометрии работает в московском транспорте уже 5 лет. За это время пассажиры применили ее более 240 миллионов раз, а в системе зарегистрировались свыше миллиона человек, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Число регистраций продолжает расти, добавил мэр столицы. Сервиса с подобным удобством и в таком масштабе ни в одном другом городе мира пока нет.

Оплатить проезд по биометрии можно на всех турникетах станций метро и Московского центрального кольца (МЦК), на "Аэроэкспрессе", речных регулярных маршрутах, а также на первом, втором и четвертом маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД). До конца года сервис заработает и на МЦД-3.

Платежное решение разрабатывают и тестируют сотрудники "МТТЕХ". Подключиться к системе можно через приложение "Метро Москвы".

Безопасность работы биометрической системы обеспечена банковским уровнем защиты, все данные пользователей надежно зашифрованы. Сервис создан в России, а все серверы системы расположены на территории страны.

По количеству способов оплаты проезда в городском транспорте Москва занимает первое место в мире. Пассажирам доступны разные платежные инструменты, включая карту "Тройка", карту москвича и банковскую карту.

Ранее на 61 станции метро в Москве установили 100 новейших терминалов оплаты. Аппараты разработали в Москве. С их помощью обслуживание пассажиров идет в два раза быстрее, а купить нужный билет позволяет интуитивно понятное меню.

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