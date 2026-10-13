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13 октября, 09:18

Транспорт

На 61 станции метро Москвы установили 100 новых терминалов оплаты

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На 61 станции метро в Москве установили 100 новейших терминалов оплаты. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Аппараты разработали в Москве. Обслуживание пассажиров с их помощью идет в два раза быстрее, а купить нужный билет позволяет интуитивно понятное меню. Помимо этого, терминалы используют банковские технологии защиты данных.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем оснащать метрополитен столичным платежным оборудованием", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что обновленные терминалы произведены в особой экономической зоне "Технополис "Москва". Всего планируется закупить около 2 тысяч единиц техники. Постепенно они заменят автоматы, у которых истекает срок службы.

Ранее сообщалось, что пересадки между МЦД-2, метро и наземным транспортом у станции Волоколамская стали удобнее после благоустройства прилегающей территории. Там расширили существующий тротуар и проложили новые пешеходные дорожки.

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