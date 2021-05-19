США не будут вводить санкции против оператора "Северного потока – 2" – СМИ

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В Госдепартаменте США заявили, что не намерены вводить санкции по отношению к оператору "Северного потока – 2". Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам представителей Госдепа, Белый дом решил отказаться от ввода ограничений в сторону Nord Stream 2 AG из-за причин, связанных с нацбезопасностью.

Однако санкции в отношении российских судов-трубоукладчиков все еще имеют место быть, отметили в администрации президента США.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация Джо Байдена якобы собирается отменить санкции в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG. Вместе с тем уточнялось, что Госдеп намерен составить список компаний, участвующих в строительстве газопровода, чтобы затем применить против них санкции.

Уточнялось, что против исполнительного директора проекта Маттиаса Варнига вводить никакие меры не будут в связи с национальными интересами.