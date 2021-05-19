Песков усомнился в возможности отмены санкций США по "Северному потоку – 2"

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Публикации о возможности отмены Соединенными Штатами санкций против газопровода "Северный поток – 2" обезличены, а потому не могут быть восприняты как сигнал, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

"По крайней мере мы не имеем никаких официальных подтверждений на этот счет", – пояснил Песков. Отвечая на вопросы журналистов, он заявил, что позитивным сигналом можно было бы считать даже отмену незначительной части санкций, например в отношении одного человека.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация президента США Джо Байдена якобы собирается отменить санкции в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG. Вместе с тем уточнялось, что Госдеп намерен составить список компаний, участвующих в строительстве газопровода, чтобы затем применить против них санкции. Против исполнительного директора проекта Маттиаса Варнига вводить никакие меры не будут в связи с национальными интересами.

