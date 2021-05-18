СМИ сообщили о возможной отмене санкций США против Nord Stream 2 AG

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Администрация президента США Джо Байдена намерена отменить санкции в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG. Об этом сообщает портал Axios.

Уточняется, что Госдеп сформирует список организаций, которые участвуют в строительстве газопровода, для того чтобы применить санкции против них. Госдеп признает и тот факт, что исполнительный директор проекта Маттиас Варниг также участвует в деятельности. Однако, как предполагается, против него санкции не будут вводиться в связи с национальными интересами.

При этом, по данным источников Белого дома, в США намерены предотвратить ввод "Северного потока – 2" в эксплуатацию.

Ранее министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что вопрос о завершении строительства "Северного потока – 2" может решиться в ближайшие 12 месяцев.

