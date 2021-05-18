В Германии прокомментировали перспективу завершения "Северного потока – 2"

17:44
Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Jens Büttner
Вопрос о завершении строительства "Северного потока – 2" может решиться в ближайшие 12 месяцев. Об этом заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в ходе 25-й конференции "Потсдамские встречи".
Он считает, что до сих пор Германия успешно справлялась с проблемами, связанными с проектом. "Я, конечно, не инженер, и проблемы, которые есть сейчас, – это не отсутствие разрешений, много разрешений получено не только в Германии, но и в скандинавских странах, там, где ведется прокладка трубопровода", – приводит его слова РИА Новости.
Несмотря на то что "Северный поток – 2" – коммерческий проект, он тесно связан с политическими вызовами, считает политик. В качестве примера Альтмайер привел приверженность ФРГ принципу, согласно которому вместе с развитием проекта должен быть обеспечен транзит газа через Украину.
Ранее Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило укладку трубопровода "Северный поток – 2" на морском дне в водах ФРГ. Там уточнили, что решению не препятствуют аспекты, связанные с охраной окружающей среды.
До этого экологи из организации Nabu подали иск против разрешения на проведение работ, из-за чего строительство газопровода было временно приостановлено.
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