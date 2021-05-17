Регулятор ФРГ разрешил начать укладку "Северного потока – 2" в германских водах

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Германское Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) дало разрешение на укладку трубопровода "Северный поток – 2" на морском дне в водах ФРГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регулятора ФРГ.

"После тщательного взвешивания всех интересов это распоряжение было необходимо для укладки труб на 2 километра, с тем чтобы они могли временно храниться в исключительной экономической зоне на морском дне до дальнейшего строительства", – говорится в заявлении.

Уточняется, что этому распоряжению не препятствуют аспекты, связанные с охраной окружающей среды.

В BSH подчеркнули, что укладку "Северного потока – 2" в германских водах можно будет начать только в конце мая.

Ранее немецкие экологи из организации Nabu подали иск против разрешения на проведение работ по строительству "Северного потока – 2", которое было выдано немецким Федеральным морским и гидрографическим агентством (BSH).

На время его рассмотрения строительство газопровода было приостановлено.

Согласно информации Nord Stream 2 AG на 31 марта, "Северный поток – 2" построили на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам в 2 460 километров.

Глава комитета Госдумы по энергетике, координатор депутатской группы по связям с немецким бундестагом Павел Завальный ранее заявил, что завершение строительства газопровода "Северный поток – 2" ожидается не позднее лета.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.

