В ГД назвали сроки завершения строительства "Северного потока – 2"

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Завершение строительства газопровода "Северный поток – 2" ожидается не позднее лета, заявил глава комитета Госдумы по энергетике, координатор депутатской группы по связям с немецким бундестагом Павел Завальный. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, также есть надежда, что Германия в этот срок получит первый газ по трубопроводу.

"Все идет к тому, что мы не позднее лета должны все работы закончить", – сказал Завальный.

Он отметил, что прокладка трубопровода ускорилась после того, как к строительству присоединилось судно "Академик Черский".

"И есть надежда, что вторая нитка, ну и первая будут уложены не позднее июня, если, конечно, не будут мешать суда иностранных государств. Были такие прецеденты уже", – добавил он.

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" прибыло к месту укладки "Северного потока – 2" в конце марта.

Ранее стало известно, что Белый дом может назначить специального представителя по переговорам о проекте "Северный поток – 2" с целью его закрытия. Сообщалось, что должность предложили Амосу Хокстейну, ранее занимавшему пост спецпредставителя и координатора по делам международной энергетики в администрации Барака Обамы.

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, задачей спецпредставителя США по "Северному потоку – 2", по всей вероятности, станет предъявление угроз всем участникам проекта. Лавров также добавил, что решение о создании такой должности укладывается в рамки нынешней дипломатии Соединенных Штатов.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.