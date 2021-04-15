В ГД назвали сроки завершения строительства "Северного потока – 2"

Фото: ТАСС/DPA/Jens Büttner
Завершение строительства газопровода "Северный поток – 2" ожидается не позднее лета, заявил глава комитета Госдумы по энергетике, координатор депутатской группы по связям с немецким бундестагом Павел Завальный. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, также есть надежда, что Германия в этот срок получит первый газ по трубопроводу.
"Все идет к тому, что мы не позднее лета должны все работы закончить", – сказал Завальный.
Он отметил, что прокладка трубопровода ускорилась после того, как к строительству присоединилось судно "Академик Черский".
"И есть надежда, что вторая нитка, ну и первая будут уложены не позднее июня, если, конечно, не будут мешать суда иностранных государств. Были такие прецеденты уже", – добавил он.
Судно-трубоукладчик "Академик Черский" прибыло к месту укладки "Северного потока – 2" в конце марта.
Ранее стало известно, что Белый дом может назначить специального представителя по переговорам о проекте "Северный поток – 2" с целью его закрытия. Сообщалось, что должность предложили Амосу Хокстейну, ранее занимавшему пост спецпредставителя и координатора по делам международной энергетики в администрации Барака Обамы.
По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, задачей спецпредставителя США по "Северному потоку – 2", по всей вероятности, станет предъявление угроз всем участникам проекта. Лавров также добавил, что решение о создании такой должности укладывается в рамки нынешней дипломатии Соединенных Штатов.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.
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