NYT: есть основания полагать, что Трампа ранила пуля, несмотря на сомнения ФБР

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Проведенный анализ траекторий пуль, визуальных и аудиоматериалов говорит о том, что в бывшего президента США Дональда Трампа попала первая из восьми пуль, а не осколок, несмотря на сомнения ФБР. Об этом сообщает газета New York Times.

Последующие же пули ранили двух участников митинга и убили третьего, уточнили в издании.

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй усомнился, что экс-президент США был ранен именно в ухо во время покушения на него. При этом глава ФБР не обладает информацией по поводу того, могла ли пуля попасть куда-то еще.

Однако, по его словам, все патроны были учтены. По версии одного из представителей СМИ, Трампа могли ранить осколки телесуфлера, в который попал стрелок.

Ключевым доказательством в анализе, проведенном американским СМИ, стала видеотрансляция выступления, четко показывающая реакцию Трампа на первые три выстрела. Как отметил привлеченный газетой эксперт по аудиокриминалистике Роб Мара, в первые секунды Трамп начинает тянуться к своему уху, а на его руках сразу после прикосновения можно заметить кровь.

"Это говорит о том, что пуля не отклонилась, сначала ударившись о предмет, от которого затем бы отскочили осколки в Трампа", – пишет газета.

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Когда он произносил свою речь, прозвучало несколько выстрелов. Охрана быстро увела политика со сцены с окровавленным ухом. В результате случившегося погиб один человек, еще двое пострадали.

Секретная служба США ликвидировала подозреваемого, а Федеральное бюро расследований страны установило личность злоумышленника.

Позже спецслужбы сообщили, что стрелявший в Трампа действовал в одиночку.

