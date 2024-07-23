Глава Секретной службы США ушла в отставку после покушения на Трампа

Фото: ТАСС/ABACA/CNP/Gordon Annabelle

Руководитель Секретной службы США Кимберли Читл, отвечавшая за безопасность кандидата в президенты Дональда Трампа, ушла с поста после недавнего покушения на политика. Об этом говорится в материале CNBC.

Ранее Читл публично согласилась с тем, что покушение на Трампа говорит о провальной работе американских спецслужб.

В свою очередь, действующий американский лидер Джо Байден выразил благодарность Читл за ее работу. Он уточнил, что новый директор Секретной службы будет назначен в ближайшее время.

Инцидент произошел 13 июля во время выступления Трампа на митинге в Пенсильвании. Когда он произносил свою речь, прозвучало несколько выстрелов. Охрана быстро увела политика со сцены с окровавленным ухом. В результате случившегося погиб один человек, еще двое пострадали.

Секретная служба США ликвидировала подозреваемого, а Федеральное бюро расследований страны установило личность злоумышленника.

Позже спецслужбы сообщили, что стрелявший в Трампа действовал в одиночку.

