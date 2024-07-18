NYT: стрелявший в Трампа действовал в одиночку

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Федеральное бюро расследований (ФБР) считает, что стрелявший в экс-президента США Дональда Трампа Мэтью Крукс действовал в одиночку, так как не обнаружило его контактов с зарубежьем. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источник в ФБР.

В ходе расследование специалисты проверили смартфон Крукса и обнаружили, что он наблюдал как за Трампом, так и за нынешним президентом США Джо Байденом. Также, по информации сотрудников бюро, стрелявший следил за другими общественными деятелями.

"Исследование памяти его смартфона указало на проблемы с его психическим здоровьем – у него не было криминального прошлого или четко выраженных политических пристрастий, которые могли бы сподвигнуть его на убийство Трампа", – пишет издание.

Однако Крукс оставил сообщение на одной из игровых платформ, которое признали как предупреждение. В нем он написал о намерении "выступить с премьерой 13 июля" – в день, когда он стрелял в Трампа. Следствие выдвинуло версию, что основным мотивом поступка Крукса стала депрессия.

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Когда он произносил свою речь, в него несколько раз выстрелили. Охрана быстро увела Трампа со сцены с окровавленным ухом.

В результате стрельбы погиб один человек, еще двое пострадали. Секретная служба США ликвидировала подозреваемого, а ФБР установило его личность.

По последним данным, Секретная служба была в курсе неоднозначного поведения Крукса еще за час до покушения на бывшего президента США. Сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо рассказал, что сотрудники спецслужб определили молодого человека как подозрительного из-за наличия дальномера и рюкзака. Однако позже Секретная служба потеряла его из виду.