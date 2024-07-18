Маск призвал Шольца отреагировать на слова немецкого комика о покушении на Трампа

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Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца обратить внимание на одобрительные высказывания немецкого комика Себастьяна Хотца о покушении на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пост Маска в соцсети X.

"Что это такое?" – написал миллиардер, упомянув Шольца.

Маск добавил, что Хотц желает ему того же, что произошло с Трампом на митинге в Пенсильвании.

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Когда он произносил свою речь, в него несколько раз выстрелили. Охрана быстро увела Трампа со сцены с окровавленным ухом.

В результате стрельбы погиб один человек, еще двое пострадали. Секретная служба США ликвидировала подозреваемого, а ФБР установило его личность – злоумышленником оказался 20-летний Мэтью Крукс из штата Пенсильвания.

По последним данным, Секретная служба была в курсе неоднозначного поведения Крукса еще за час до покушения на бывшего президента США. Сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо рассказал, что сотрудники спецслужб определили молодого человека как подозрительного из-за наличия дальномера и рюкзака. Однако позже Секретная служба потеряла его из виду.