Байден обвинил Илона Маска в попытке "купить выборы"

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Лидер США Джо Байден обвинил американского миллиардера и бизнесмена Илона Маска в попытке "купить" президентские выборы 2024 года. Об этом Байден написал на своей личной странице в соцсети X.

"Я устал от Илона Маска и его богатых дружков, которые пытаются купить предстоящие выборы", – заявил президент.

Он также прикрепил к своему посту ссылку на сайт для пожертвований демократам. По словам Байдена, это поможет победить его предшественника Дональда Трампа в президентской гонке.

По информации СМИ, Илон Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию Дональда Трампа. Точная сумма пожертвования неизвестна, однако, согласно источникам журналистов, она значительна.

Кроме того, Маск собирается выделять 45 миллионов долларов США в месяц новому политическому комитету в поддержку предвыборной кампании Трампа.