Сенатор Вэнс согласился баллотироваться на пост вице-президента США

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Сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс на национальном съезде республиканцев в Милуоки объявил о согласии баллотироваться на пост вице-президента США от Республиканской партии.

"Я польщен и с чувством благодарности сообщаю, что официально принимаю предложение быть кандидатом на пост вице-президента Соединенных Штатов Америки", – цитирует Вэнса ТАСС.

Политик заверил, что в случае победы на выборах Республиканская партия будет поддерживать свободу слова и открытый обмен идеями. Демократы, по его словам, боятся "обсуждать идеи и приходить к лучшему решению".

Вэнс также подчеркнул, что бывший президент США Дональд Трамп в случае переизбрания не станет участвовать в войнах без нужды. Он пообещал, что США будут использовать военную силу только тогда, когда не окажется иного выбора.

Съезд Республиканской партии номинировал Вэнса кандидатом на пост вице-президента Соединенных Штатов 15 июля. Как было объявлено на съезде, только Вэнс соответствует необходимым критериям для номинации и обладает достаточной поддержкой.

Незадолго до этого республиканцы официально выдвинули Трампа на пост лидера США от фракции. Выборы американского президента состоятся 5 ноября.