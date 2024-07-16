00:18Политика
Съезд республиканцев утвердил сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты США
Фото: AP Photo/Stefan Jeremiah
Съезд Республиканской партии номинировал сенатора Джея Ди Вэнса кандидатом на пост вице-президента Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА Новости.
Как было объявлено на съезде, только Вэнс соответствует необходимым критериям для номинации и обладает достаточной поддержкой. В частности, бывший президент США Дональд Трамп также сообщил о выборе Вэнса в качестве партнера в предвыборной гонке.
Республиканская партия официально выдвинула Трампа на пост лидера Соединенных Штатов от фракции. Съезд республиканцев проходит в Милуоки с 15 по 18 июля. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
По информации СМИ, помощники действующего президента США Джо Байдена не смогли убедить сенаторов-демократов в том, что тот сумеет одержать победу на предстоящих в ноябре президентских выборах.
Новости мира: Трамп прибыл в Милуоки на съезд республиканской партии