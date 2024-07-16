Съезд республиканцев утвердил сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты США

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Съезд Республиканской партии номинировал сенатора Джея Ди Вэнса кандидатом на пост вице-президента Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА Новости.

Как было объявлено на съезде, только Вэнс соответствует необходимым критериям для номинации и обладает достаточной поддержкой. В частности, бывший президент США Дональд Трамп также сообщил о выборе Вэнса в качестве партнера в предвыборной гонке.

Республиканская партия официально выдвинула Трампа на пост лидера Соединенных Штатов от фракции. Съезд республиканцев проходит в Милуоки с 15 по 18 июля. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

По информации СМИ, помощники действующего президента США Джо Байдена не смогли убедить сенаторов-демократов в том, что тот сумеет одержать победу на предстоящих в ноябре президентских выборах.