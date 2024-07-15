Республиканская партия выдвинула Трампа кандидатом в президенты США

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Республиканская партия официально выдвинула бывшего президента США Дональда Трампа кандидатом на пост лидера Соединенных Штатов, сообщает ТАСС.

В ходе съезда партии кандидатура Трампа набрала достаточно голосов, чтобы представлять политическую силу на выборах главы государства в 2024 году.

Съезд республиканцев проходит в Милуоки с 15 по 18 июля. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

Ранее на Трампа совершили покушение в ходе его выступления в городе Батлер в Пенсильвании 13 июля. Выстрелы раздались через пару минут после начала речи политика. Охрана оперативно вывела со сцены Трампа. В этот момент у него было окровавлено ухо.

Кроме того, из-за стрельбы погиб один присутствовавший на митинге человек, а еще двое оказались тяжело ранены. Секретная служба США ликвидировала подозреваемого, а Федеральное бюро расследований страны установило личность злоумышленника.