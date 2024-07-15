Медведев: если Трампа не убьют, то он уже победил в предвыборной гонке

Фото: kremlin.ru

Если кандидат в президенты США Дональд Трамп останется в живых до проведения выборов, то он уже одержал победу, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры).

К публикации Медведев прикрепил фотографию Трампа, сделанную во время его официального ареста, передает сайт "Аргументы и факты".

13 июля на Трампа было совершено покушение. Стрельба произошла на его выступлении в городе Батлер в Пенсильвании. Через несколько минут после начала речи бывшего президента раздались звуки выстрелов, после чего политик приложил руку к уху и присел за трибуну. Охрана окружила его и вывела со сцены, у Трампа было окровавлено ухо.

Подозреваемый в стрельбе был ликвидирован Секретной службой США. Злоумышленник сделал несколько выстрелов, из-за чего погиб один находившийся на митинге человек. Согласно последним данным, еще двое были тяжело ранены.

Трамп появился на публике впервые после покушения 14 июля. Он спустился по трапу самолета после прибытия в Нью Джерси и помахал рукой журналистам. Там его встречала личная охрана и вооруженный сотрудник Секретной службы.