Трамп впервые появился на публике после покушения

Фото: x.com/Margo Martin

Экс-президент США Дональд Трамп впервые после покушения появился на публике. Он спустился по трапу самолета после прибытия в Нью Джерси и помахал рукой журналистам. Эти кадры опубликовала в соцсети X заместитель начальника коммуникаций Трампа Марго Мартин.

"Сильный и выносливый. Он никогда не перестанет бороться за Америку", – написала она под опубликованным видео.

Трампа встретила возле самолета личная охрана и вооруженный сотрудник Секретной службы, уточнила Мартин.

Стрельба произошла на выступлении Трампа в городе Батлер в Пенсильвании. Через несколько минут после начала речи бывшего президента раздались звуки выстрелов, после чего политик приложил руку к уху и присел за трибуну. Охрана окружила его и вывела со сцены, у Трампа было окровавлено ухо.

Подозреваемый в стрельбе был ликвидирован Секретной службой США. Федеральное бюро расследований США установило личность злоумышленника. Им оказался 20-летний мужчина из штата Пенсильвания, который сделал несколько выстрелов, из-за чего погиб один находившийся на митинге человек. Двое человек также были тяжело ранены.

Источники в правоохранительных органах США сообщают, что стрелок находился за сотни метров за пределами места проведения митинга, а для совершения выстрелов ему понадобилась бы винтовка.

