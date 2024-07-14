Трамп в соцсети Truth Social прокомментировал покушение на него

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Бывший президент США Дональд Трамп выпустил пост после покушения, в котором заявил, что пока ничего не известно о стрелявшем во время его выступления в штате Пенсильвания. Политик разместил свое сообщение в соцсети Truth Social.

"Невероятно, что такое может произойти в нашей стране. В настоящее время ничего не известно о стрелявшем, который теперь мертв", – написал он.

Трамп рассказал, что получил ранение в ухо и "потерял много крови".

"Я сразу понял, что что-то не так, когда услышал свистящий звук, выстрелы, и почувствовал, как пуля разрывает мою кожу", – поделился политик.

Он также выразил соболезнования семье погибшего на митинге человека, а также семье человека, который получил тяжелые ранения.

Стрельба раздалась на выступлении Трампа в городе Батлер в Пенсильвании. Через несколько минут после начала речи Трампа, раздались звуки выстрелов, после чего политик приложил руку к уху и присел за трибуну. Охрана окружила его и вывела со сцены, у Трампа было окровавлено ухо. Пока его выводили со сцены, политик успел поднять вверх кулак для своих сторонников, на что толпа отреагировала радостными криками.

Подозреваемый в стрельбе был ликвидирован Секретной службой США. Окружной прокурор города Батлер Ричард Голдингер сообщил, что при стрельбе погиб один находившийся на митинге человек, еще один был тяжело ранен.

Источники в правоохранительных органах США сообщают, что стрелок находился за сотни метров за пределами места проведения митинга, а для совершения выстрелов ему понадобилась бы винтовка.