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Washington Post: Байден выступил с обращением из-за стрельбы на митинге Трампа

Байден осудил стрельбу на митинге Трампа и призвал граждан США к единению

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Глава Белого дома Джо Байден выступил со специальным обращением из-за стрельбы на митинге экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Washington Post.

"Меня проинформировали о стрельбе на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Я рад слышать, что он в безопасности и у него все хорошо", – заявил Байден.

Президент США отметил, что американцы должны "объединиться как нация" и осудить стрельбу. Он выразил благодарность Секретной службе США за то, что те доставили Трампа в безопасное место и подчеркнул, что в Штатах нет места политическому насилию.

Газета также сообщает, что правоохранительные органы США расследуют стрельбу как покушение на Трампа.

Стрельба ранее раздалась на выступлении Трампа в городе Батлер в Пенсильвании. Через несколько минут после начала речи Трампа, внезапно раздались звуки, похожие на выстрелы, после чего находившийся на сцене политик приложил руку к уху и присел за трибуну.

Охрана окружила политика и вывела его со сцены, а сам Трамп успел поднять вверх кулак для своих сторонников, на что толпа отреагировала радостными криками.

Впоследствии пресс-секретарь Трампа подтвердил, что политик находится в порядке и проходит медосмотр в местном медицинском учреждении.

Подозреваемый в стрельбе был ликвидирован Секретной службой США. Окружной прокурор Батлера Ричард Голдингер сообщил, что при стрельбе погиб один находившийся на митинге человек, еще один был тяжело ранен.

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