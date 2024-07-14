Стрельба раздалась на выступлении Трампа в Пенсильвании

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Стрельба раздалась на выступлении бывшего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании, он прервал выступление перед сторонниками и впоследствии покинул сцену с окровавленным ухом. Об этом сообщает телеканал NBC.

Политик проводил выступление перед сторонниками в городе Батлере. Всего через несколько минут после начала речи Трампа, внезапно раздались звуки, похожие на выстрелы, после чего находившийся на сцене политик приложил руку к уху и присел за трибуну. Его окружили телохранители.

Через несколько минут телеканалы продемонстрировали, как охрана выводит Трампа со сцены, его правое ухо было окровавлено. При этом политик успел поднять вверх кулак и попрощаться со своими сторонниками.

Ранее сообщалось, что в президента Аргентины Хавьера Милея во время парада после церемонии его инаугурации кинули стеклянную бутылку. Бутылка пролетела в нескольких сантиметрах от головы Милея, когда тот стоял в открытом автомобиле со своей сестрой Кариной и махал рукой собравшимся гражданам. Сосуд попал в шею полицейскому, ему оказали медпомощь.