В президента Аргентины Милея бросили бутылку на инаугурации, ранив охранника

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В президента Аргентины Хавьера Милея во время парада после церемонии его инаугурации кинули стеклянную бутылку. Об этом сообщает Daily Mail.

Стеклянная бутылка пролетела в нескольких сантиметрах от головы Милея, когда тот стоял в открытом автомобиле со своей сестрой Кариной и махал рукой собравшимся гражданам. Бутылка попала в шею полицейскому, ему оказали медпомощь.

Полиция установила личность бросившего бутылку – им оказался 51-летний мужчина. Однако, он не был арестован, так как не было найдено убедительных доказательств для выдвижения обвинений.

"Не было выдвинуто обвинений, не было найдено убедительных доказательств, только подозрение. Когда полицейские спросили людей, которые были на месте происшествия, они ответили, что ничего не видели", – заявил глава полиции Буэнос-Айреса Вальдо Воффа.

О победе Милея на выборах стало известно в ночь на 20 ноября. Правый политик предлагает долларизацию экономики, массовую приватизацию и отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США. Вместе с тем он выступает против вступления страны в БРИКС.

Первым заявлением Милея после победы стало обещание сотрудничать со всеми странами "свободного мира". Также он назвал ситуацию в стране, где бедность превысила 40%, критической.

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Мужчину опросили и отпустили. Сообщается, что ранее он уже обвинялся в нападении на человека, но был освобожден из-под стражи.

