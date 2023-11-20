Президент Аргентины заявил о желании сотрудничать со всеми странами свободного мира

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Одержавший победу на выборах президента Аргентины Хавьер Милей сообщил, что собирается работать со всеми странами свободного мира. Такое заявление он сделал в ходе своего выступления перед сторонниками.

"Мы будем работать со всеми странами свободного мира, чтобы построить лучшее будущее", – приводит его слова РИА Новости.

Милей также назвал демократию, свободную торговлю и мир обязательствами правительства.

В свою очередь, посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что Москва надеется на преумножение дружбы, доверия и сотрудничества с Буэнос-Айресом вне зависимости от политической конъюнктуры. Он отметил, что РФ всегда будет для Аргентины добрым и проверенным другом и выразил уверенность, что такой настрой присущ и аргентинцам.

О победе Милея на выборах президента в Аргентине стало известно в ночь на 20 ноября. Крайне правый политик предлагает долларизацию экономики, массовую приватизацию и отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США. Кроме того, он выступает против вступления Аргентины в БРИКС.