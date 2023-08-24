Бразилия предложила Аргентине отказаться от долларов в двусторонней торговле

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Власти Бразилии предложили Аргентине использовать для двусторонней торговли вместо доллара юань. Об этом заявил бразильский министр финансов Фернанду Аддад.

"Мы уже направили аргентинскому правительству предложение о гарантиях бразильского экспорта в юанях со стороны", – приводит его слова ТАСС.

Министр заявил, что речь идет о том, чтобы государственный банк Бразилии выступал гарантом по торговым операциям, что обеспечит интересы национального бизнеса и будет соответствовать требованиям регулятора.

Министр экономики Аргентины Серхио Масса ранее также сообщал, что его страна из-за ограниченных долларовых резервов использует предоставленный Китаем своп для оплаты импорта в юанях, а не долларах.

До этого стало известно, что Аргентина на фоне проблем с международными резервами использовала юани вместо долларов для выплат МВФ по долгу. Кредит на 50 миллиардов долларов международная организация выдала Аргентине в июне 2018 года, чтобы помочь стране справиться с дефицитом бюджета.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что расчеты в национальных валютах между странами – участницами БРИКС расширяются и Банк развития союза мог бы сыграть свою роль. По его словам, доллар, являясь мировой валютой, используется в настоящее время для ведения политической борьбы.



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