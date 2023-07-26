Путин заявил о расширении расчетов в национальных валютах между странами БРИКС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расчеты в национальных валютах между странами – участницами БРИКС расширяются, Банк развития союза мог бы сыграть свою роль, считает Владимир Путин. Об этом он заявил на встрече с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф.

Президент добавил, что доллар, являясь мировой валютой, используется для ведения политической борьбы. Он также подчеркнул важность дальнейшего развития этого финансового института БРИКС.

"В сегодняшних условиях это сделать непросто, имея в виду то, что происходит в мировых финансах, и использование доллара в качестве инструмента политической борьбы", – сказал Путин.

Ранее сообщалось, что страны БРИКС намереваются ввести новую торговую валюту, которая будет обеспечена золотом.

В СМИ добавили, что за последний год Россия, Китай и Бразилия перешли к более широкому применению национальных валют. Кроме того, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты также активно изучают альтернативы доллару.

До этого французский обозреватель Клер Баржелес заявила, что страны БРИКС ускорят процесс дедолларизации, если создадут единую валюту для объединения.

Журналистка напомнила, что в эту группу из пяти государств входит более 40% населения мира. Кроме того, на БРИКС приходится почти четверть мирового ВВП и 18% мировой торговли, напомнила она.



Путин выступит дистанционно на саммите БРИКС в ЮАР 23 августа