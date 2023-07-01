Аргентина использовала юани вместо долларов для выплат МВФ по долгу – СМИ

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Аргентина на фоне проблем с международными резервами использовала юани вместо долларов для выплат МВФ по долгу. Об этом сообщает газета La Nación.

"Правительство осуществило сегодня платеж в размере 2,7 миллиарда долларов, использовав юани и специальные права заимствования", – указано в сообщении.

МВФ выдал кредит на 50 миллиардов долларов Аргентине в июне 2018 года, чтобы помочь стране справиться с дефицитом бюджета.

Ранее посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил о решении некоторых стран порвать связь с долларом. По его словам, в мире значительно ускорился процесс дедолларизации из-за поступков и действий США, которые вызвали кризис доверия к ним и их валюте.

До этого стало известно, что Аргентина допускает вступление в БРИКС по итогам встречи группы в ЮАР. Посол Аргентины в РФ Эдуардо Суайн сообщил, что работа над этим идет уже длительное время.

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