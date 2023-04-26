Аргентина допускает вступление в БРИКС по итогам встречи группы в ЮАР

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Аргентина допускает вступление в состав БРИКС (ассоциация пяти стран с развивающейся экономикой: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. – Прим. ред.) по итогам встречи группы в Дурбане в августе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла Аргентины в РФ Эдуардо Суайна.

Он добавил, что работа над этим идет в течение продолжительного времени. По словам Суайна, даже если Аргентина не пополнит БРИКС по итогам встречи, само приглашение страны на это мероприятие является большим шагом.

Ранее стало известно, что Тунис рассматривает возможность присоединения к группе БРИКС из-за переговоров с МВФ, которые зашли в тупик.

В конце прошлого года МВФ приостановил рассмотрение вопроса о предоставлении Тунису, который испытывает финансовые трудности, кредита в размере 1,9 миллиарда долларов.

До этого сообщалось, что ЮАР готовится принять всех лидеров стран БРИКС, в том числе президента России Владимира Путина, на саммите в августе.

Представитель ЮАР в объединении Анил Суклал добавил, что приглашение Путину направил президент ЮАР Сирил Рамофоса, и российский лидер поблагодарил за приглашение.