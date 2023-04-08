ЮАР готовится принять всех лидеров БРИКС, в том числе Путина, на саммите в августе

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ЮАР готовится принять всех лидеров стран БРИКС (ассоциация пяти стран с развивающейся экономикой: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), в том числе президента России Владимира Путина, на саммите в августе. Об этом заявил представитель ЮАР в объединении Анил Суклал.

"У нас есть подтверждение, что все лидеры примут участие в саммите", – приводит его слова РИА Новости.

Суклал заявил, что приглашение Путину направил президент ЮАР Сирил Рамофоса, и российский лидер поблагодарил за приглашение. По его словам, в ЮАР готовятся к полноценному саммиту.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее сообщал, что решение о присутствии Путина на саммите БРИКС в ЮАР пока не принималось.

Ранее сообщалось, что саммит БРИКС в 2024 году состоится в Казани. Соответствующий указ подписал Владимир Путин и назначил помощника президента РФ Юрия Ушакова председателем оргкомитета.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что к объединению БРИКС, в которое сейчас входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, а также к ШОС по итогам 2022 года хотят присоединиться около 20 стран. Глава МИД подчеркнул, что речь идет о Египте, Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Индонезии, Мексике и ряде государств Африки.



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