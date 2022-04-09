Страны БРИКС ускорят работу по интеграции платежных систем и карт – Силуанов

Страны БРИКС на фоне санкций ускорят работу по интеграции платежных систем и карт. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов во время встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС под председательством Китая.

По его словам, ограничения подталкивают Россию, Бразилию, Индию, Китай и ЮАР к созданию собственной системы обмена финансовыми сообщениями и независимого рейтингового агентства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.