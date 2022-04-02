Москва договорилась с банками о предельной процентной ставке по займам для промышленников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Правительство Москвы заключило соглашения о предельной процентной ставке по кредитам для промышленных предприятий города с 10 банками, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
В случае кредитования именно в этих банках предприниматели будут платить не более 15 процентов годовых. Оставшуюся часть компенсирует Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства.
"В фонд уже поступило 20 заявок от промышленных компаний. Цель этих кредитов — пополнение оборотных средств", – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По словам представителя мэрии, в настоящий момент в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства обратились производители продуктов питания, лекарственных препаратов, электронной аппаратуры и двигателей.
На компенсацию могут претендовать столичные предприятия обрабатывающей промышленности. В них должно быть не менее 50 человек для высокотехнологичных производств и не менее 100 для всех остальных.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что компенсированные средства можно потратить на уплату процентов по кредитам или на инвестиционные проекты и закупки оборудования.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о запуске в столице программы льготного кредитования промышленности. Градоначальник также добавил, что городская программа капремонта продолжится в полном объеме.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: