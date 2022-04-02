Москва договорилась с банками о предельной процентной ставке по займам для промышленников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство Москвы заключило соглашения о предельной процентной ставке по кредитам для промышленных предприятий города с 10 банками, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В случае кредитования именно в этих банках предприниматели будут платить не более 15 процентов годовых. Оставшуюся часть компенсирует Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

"В фонд уже поступило 20 заявок от промышленных компаний. Цель этих кредитов — пополнение оборотных средств", – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам представителя мэрии, в настоящий момент в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства обратились производители продуктов питания, лекарственных препаратов, электронной аппаратуры и двигателей.

На компенсацию могут претендовать столичные предприятия обрабатывающей промышленности. В них должно быть не менее 50 человек для высокотехнологичных производств и не менее 100 для всех остальных.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что компенсированные средства можно потратить на уплату процентов по кредитам или на инвестиционные проекты и закупки оборудования.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о запуске в столице программы льготного кредитования промышленности. Градоначальник также добавил, что городская программа капремонта продолжится в полном объеме.