Ефимов: почти 800 тыс субъектов малого и среднего бизнеса работают в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице со второго полугодия 2021 года продолжает расти число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а количество новых индивидуальных предпринимателей (ИП) с января текущего года возросло на 16%. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Число субъектов малого и среднего бизнеса в середине марта превысило на 2,5% показатели середины января этого года и достигло 797,6 тысячи. Кроме того, количество микропредприятий, которые занимают значительную долю в МСП, также выросло на 2,6% – до 759,7 тысячи", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказал руководитель департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов, на середину марта в реестре субъектов МСП состояли 363,3 тысячи ИП, что на 3,2% больше, чем в январе.
По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, для МСП запустили программу льготного кредитования. Кредиты по льготной ставке 15% на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели могут получить организации, работающие в любой отрасли экономики. Срок субсидирования процентной ставки составит год, максимальный размер кредита – 50 миллионов рублей.
Ранее Сергей Собянин утвердил комплекс мер поддержки столичных предприятий малого и среднего бизнеса в текущих экономических условиях. В него вошли в том числе три программы льготного кредитования субъектов МСП.
Речь идет о простом льготном кредитовании со ставкой 15% годовых, льготном кредитовании на инвестиционные цели и льготном факторинге. Для создания импортозамещающих производств правительство Москвы разработало специальные гранты.
Кроме того, мэр подписал постановление о выделении грантов предпринимателям на открытие и развитие сетей быстрого питания в Москве. Согласно решению столичного правительства, ключевым условием получения гранта является открытие новых точек фастфуда, а также прием на работу новых сотрудников. Размер выплаты будет зависеть от площади открываемых заведений и других параметров.
Собянин утвердил три программы льготного кредитования субъектов МСП
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