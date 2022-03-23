Промышленные предприятия столицы смогут арендовать землю по льготной ставке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные промышленные предприятия смогут арендовать землю для строительства новых производств и реконструкции существующих объектов по льготной ставке, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Это позволит бизнесу снизить затраты на создание рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск важной для жизни и экономики города продукции", – приводятся слова Ефимова в сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Он отметил, что земля будет выделяться за 1 рубль в год для масштабных инвестиционных проектов, при смене цели использования участка на строительство, а также при предоставлении земельных участков для завершения строительства производственных и промышленных объектов. Льготная ставка будет действовать весь срок договора аренды.

В свою очередь, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман напомнил, что город и раньше выделял землю для новых производств, которые подходили под критерии масштабных инвестиционных проектов.

"Если раньше размер годовой арендной платы составлял 1,5% от кадастровой стоимости, а за последующие годы аренды устанавливалась прогрессирующая шкала арендной платы, то теперь утверждена ставка 1 рубль за весь земельный участок", – уточнил Гаман.

Ранее Ефимов сообщил, что столичные власти разработали ряд новых мер поддержки строительной отрасли для снижения нагрузки при реализации важных градостроительных проектов. На текущий год снижена ставка за пользование рассрочкой по платежам за первый год аренды земли до 9,5% для новых договоров под строительство. Также в столице продлили действие банковских гарантий до шести месяцев при смене вида разрешенного использования земли.

До этого Владимир Ефимов рассказал о горячей линии, которая заработала в Москве для поддержки промышленных предприятий. Специалисты ответят на интересующие вопросы, а также помогут найти альтернативных поставщиков сырья и оборудования.

Заммэра отметил, что, обратившись на горячую линию, российские производители оборудования, комплектующих и материалов, а также поставщики сервисных услуг могут разместить информацию о своей компании в реестре правительства.

