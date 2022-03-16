Москва увеличит производство импортозамещающей продукции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Столица увеличит производство импортозамещающих товаров. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, у предприятий Москвы существует большое число успешных схем по созданию импортозамещающей продукции. Отмечается, что столичные компании производят хорошую замену зарубежным товарам в таких отраслях, как авиастроение, машиностроение, радиоэлектроника, строительные материалы. Отечественные заводы могут удовлетворить и спрос на медикаменты, питание для детей, а также на товары легкой промышленности.

"Кроме того, Москва привлекает к сотрудничеству высокотехнологичные и экологически чистые компании, в том числе на условиях государственно-частного партнерства. Столица уже заключила пять офсетных контрактов, общий объем частных инвестиций по которым составит почти 13 миллиардов рублей", – отметил заммэра.

В свою очередь, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров сообщил, что заключенные офсетные контракты продемонстрировали эффективность с экономичной точки зрения бюджетных средств. Он уточнил, что среднее снижение цен равно 20% по сравнению с рыночными аналогами, а это около 18 миллиардов рублей экономии.

Прохоров обратил внимание на подписанный в 2017 году контракт с компанией "Биокад". На сегодняшний день, как подчеркнул эксперт, организация уже ввела в эксплуатацию первую очередь завода на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва". При этом с прошлого года началось осуществление поставки лекарств.

Отмечается, что столичные фармацевтические компании также производят дженерики, которые являются абсолютной заменой зарубежных медикаментов.

По словам гендиректора столичной фармацевтической компании "Амедарт" Андрея Колокольцова, отечественные средства не уступают в качестве иностранным, а также нередко бывают намного доступнее для потребителя. Эксперт уточнил, что, например, один из препаратов для лечения онкологии компания продает по цене в 10 раз ниже стоимости иностранных препаратов.

Касаемо производства импортозамещающих товаров других отраслей, государственный научный центр "НПО "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" уже на протяжении 5 лет создает и успешно поставляет заказчикам 3D-принтеры для работы с металлическими порошками, а также внедряет на отечественных заводах схемы создания для импортозамещающих криогенных сталей, материалов для газовых турбин и водородной энергетики.

В рамках программы импортозамещения завод "Москабель" создал и начал производить кабель "Тэвокс" – аналог кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины.

Ранее Владимир Ефимов рассказал о горячей линии, которая заработала в Москве для поддержки промышленных предприятий. Специалисты ответят на интересующие вопросы, а также помогут найти альтернативных поставщиков сырья и оборудования, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Заммэра отметил, что, обратившись на горячую линию, российские производители оборудования, комплектующих и материалов, а также поставщики сервисных услуг могут разместить информацию о своей компании в реестре правительства.

