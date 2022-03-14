Власти Москвы разрабатывают меры поддержки строительной отрасли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Власти Москвы разрабатывают комплекс мер поддержки строительной отрасли. Об этом рассказал Сергей Собянин на встрече с представителями строительного бизнеса.

По словам градоначальника, мероприятие направлено на решение проблем и выработку совместных мер. Работа проводится в координации с кабмином РФ.

"Мы разрабатываем целый ряд комплексных мер поддержки жилищного строительства, ипотеки, системной поддержки коммерческих крупных объектов, которые создают заделы для рабочих мест, уникальных объектов соцкультбыта, для системообразующих предприятий. Вместе мониторим цены на рынке, которые непосредственно влияют на ситуацию в строительном комплексе, цены на металл, на цемент и целый ряд других составляющих", – объяснил Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что власти города продолжат реализовывать все имеющиеся программы. В их числе – строительство дорог, метрополитена и объектов соцкультбыта.

"Все направления, включая объекты жилищно-коммунального хозяйства, реновации и так далее. Все это создает нормальную ситуацию на строительном рынке", – заявил мэр.

Власти столицы хотят упростить административные процедуры для застройщиков. В частности, отрасли облегчат процессы ввода объектов и изменений проектов.

Как отметил Собянин, сейчас строительная отрасль испытывает проблемы из-за санкций. Для их решения будут выработаны все необходимые механизмы.

В 2021 году в Москве ввели в эксплуатацию порядка восьми миллионов квадратных метров жилой недвижимости, подчеркнул мэр столицы. Данный показатель стал рекордным.

"Такого объема никогда за всю историю Москвы не было", – продолжил Собянин.

За прошедший год власти выдали градостроительную документацию на порядка 120 миллионов квадратных метров недвижимости и разрешения на строительство на 60 миллионов квадратных метров.

"Строительная отрасль для Москвы является одной из ключевых отраслей. Более того, она генерирует огромные объемы строительных материалов, металла, цемента, мебели, отделочных материалов по всей стране, создавая большой экономический эффект. Поэтому нам важно, чтобы эта отрасль работала стабильно. К сегодняшней проблемной ситуации мы подошли в довольно-таки неплохой форме. В Москве практически нет проблемных строительных объектов с точки зрения дольщиков или долгостроев", – добавил Собянин.

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин уточнил, что меры по поддержке строительной отрасли включают в себя вопросы по ипотеке.

"У нас ипотека для семей с детьми выросла за последнюю неделю на 60%", – подчеркнул Хуснуллин.

Правительство России намерено проработать механизмы кредитования застройщиков и уменьшения процентной ставки.

"За прошлый год Москва достигла действительно рекордного ввода. Около 20% всего многоквартирного ввода жилья – это Москва, а по коммерческой недвижимости эта цифра более 25% в сравнении со всей страной", – заключил Хуснуллин.

Ранее в Госдуме предложили выдавать ипотеку под 5% на новостройки. По мнению авторов инициативы, Центробанк РФ должен принимать под залог высоконадежные ипотечные портфели банков. Речь идет об уже выданных кредитах на жилье, оформленное в собственность.

