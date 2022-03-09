Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Колобаев
В Госдуме предложили выдавать ипотеку под 5% на новостройки. Данная инициатива будет направлена вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, рассказал первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Об этом сообщает газета "Известия".
Согласно предложению, Центробанк РФ должен принимать под залог высоконадежные ипотечные портфели банков. Речь идет об уже выданных кредитах на жилье, оформленного в собственность. Такие ипотечные займы обслуживаются меньше двух лет, а просрочка составляет 0,15%. Под такой залог ЦБ сможет выдавать займы банкам под 2% и устанавливать наценку до 3%.
"Поддержка отрасли даст колоссальный мультипликативный эффект – налоги, развитие смежных отраслей экономики. Она позволит сохранить и создать миллионы рабочих мест", – отметил Кошелев.
Он уточнил, что такая ипотека должна выдаваться для массовых новостроек со стоимостью квадратного метра, не превышающей цену Минстроя РФ. Средняя стоимость "квадрата" рассчитывается в регионах и затем используется для расчета соцвыплат и при переселении людей из аварийного жилья.
Ранее замдиректора департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова поделилась мнением, что средняя стоимость аренды жилья останется примерно на прежнем уровне, значительных изменений цен в сторону повышения или понижения ожидать не стоит.
Вице-премьер Хуснуллин заявил, что государство готово субсидировать кредиты застройщиков
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