Риелтор оценила вероятность повышения цен на аренду жилья в столице

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Средняя стоимость аренды жилья останется примерно на прежнем уровне, значительных изменений цен в сторону повышения или понижения ожидать не стоит. Таким мнением с агентством "Прайм" поделилась замдиректора департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова.
По ее словам, доходы арендаторов не растут, что не позволит арендным ставкам вырасти в разы. Снижение же стоимости аренды можно ожидать лишь в случае оттока арендаторов из столицы.
Полякова рассказала, что сейчас средняя арендная ставка для квартир в Москве составляет 47 480 рублей в месяц. Эксперт добавила, что из-за роста спроса на рынке недвижимости во второй половине 2021 года существенно подорожали даже самые низкобюджетные квартиры. При этом, отметила риелтор, весной ожидается пополнение предложения приобретенными на волне покупательского спроса квартирами.
"Невозможность получения ипотечных кредитов на приобретение квартир (в связи с чрезвычайной ситуацией и повышением ключевой ставки ЦБ до 20%), с одной стороны, способна привести к небольшому увеличению спроса на аренду жилья. С другой стороны, в этой связи есть вероятность расширения арендной экспозиции – квартиры, которые пока не продаются, можно сдавать внаем и получать доход", – заключила Полякова.
Ранее сообщалось, что девелоперы Московского региона в условиях повышения ключевой ставки до 20% массово меняли стоимость квартир в продаже. Важным фактором также выступило удорожание ипотеки и ажиотажный спрос на недвижимость. После удорожания ипотеки в России девелоперы активнее стали предлагать дисконты – так, 1 марта относительно 28 февраля для 12,5% лотов в продаже стоимость была снижена.
В России спрос на жилье вырос в 2 раза после решения ЦБ о повышении ключевой ставки
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