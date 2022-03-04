Эксперт рассказал о выгоде сдачи квартиры и получения процентов по вкладу

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Кандидат экономических наук, начальник аналитического отдела компании "Риком-Траст" Олег Абелев рассказал, что теперь стало выгоднее – сдавать жилье или получать проценты по вкладу. Об этом сообщает Life.ru.
Отмечается, что на сегодняшний день однокомнатная квартира в спальном районе столицы обойдется примерно в 10 миллионов рублей. Ее можно будет сдать в аренду за 35–40 тысяч рублей в месяц, что равняется 420–480 тысячам в год.
Однако если те же 10 миллионов положить на банковский депозит, то, даже учитывая среднюю годовую ставку 11% можно получить 994 тысячи рублей за год или более чем 80 тысяч рублей в месяц после вычета налогов. Таким образом, разница в доходе от квартиры и депозита более чем в два раза.
"То, что доходность от сдачи квартиры в аренду снижается уже третий год подряд, – секретом не является. Тому виной резкий рост цен на недвижимость и минимальный рост арендных ставок", – пояснил Абелев.
Эксперт уточнил, что в настоящее время, по подсчетам инвесторов, срок окупаемости жилья составляет примерно 18 лет и это будет так, если она приобретена не в ипотеку.
"За это время инфляция и расходы на содержание недвижимости сильно минимизируют абсолютный доход от аренды", – объяснил специалист.
Наиболее надежными активами с точки зрения баланса безопасности и доходности по-прежнему остаются драгоценные металлы, например, цена унции золота уже превысила 2 000 долларов.
Уточняется, что вложиться в драгметаллы можно несколькими способами. Так, покупка золотого слитка предусматривает уплату НДС в размере 20%, а при приобретении инвестиционной монеты придется заплатить не только за сам металл, но и за работы по чеканке.
При этом можно открыть в кредитной организации обезличенный металлический счет, котировка которого привязана к цене золота на рынке, тогда налог платить будет не нужно, однако возможна комиссия банка за конверсию.
Ранее сообщалось, что девелоперы Московского региона в условиях повышения ключевой ставки до 20% массово меняют стоимость квартир в продаже. Важным фактором также выступают удорожание ипотеки и ажиотажный спрос на недвижимость.
После удорожания ипотеки в РФ девелоперы активнее стали предлагать дисконты – так, 1 марта относительно 28 февраля для 12,5% лотов в продаже стоимость была снижена. Повышение зафиксировано для 7,2% лотов.
ЦБ РФ снизит комиссию для физлиц на операции по покупке валюты через брокеров 4 марта
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