Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

общество

16:07

Эксперт посоветовал повременить с покупкой строящегося жилья

обществоэкономика

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Проректор НИУ МГСУ, профессор, доктор экономических наук Кирилл Кулаков посоветовал россиянам повременить с покупкой строящегося жилья до стабилизации ситуации.

"Ключевая ставка ЦБ 20% является, по сути, запретительной для строительной отрасли. Поэтому частные девелоперские проекты будут поставлены на паузу до изменения ситуации на кредитном рынке", – пояснил эксперт в беседе с Life.ru.

По словам Кулакова, риски приобретения жилья возникают на фоне подорожания кредитов и строительных материалов, что также приведет к росту цен на жилье. При этом он выразил мнение, что в дальнейшем ситуация спровоцирует развитие строительства в России.

Также Кулаков обратил внимание на то, что правительство защитит ипотечные интересы российских семей.

Ранее Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых. Регулятор объяснил это резким изменением внешних условий для российской экономики.

Ожидается, что данное решение позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность в стране, а также защитить сбережения граждан от обесценения.

После этого Сбербанк повысил ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье до 18,6%. При этом ставки по программе государственной поддержки остаются в рамках текущего уровня. Никаких изменений не будет и по уже выданным потребительским и ипотечным кредитам.

Российские банки пересмотрели ставки по потребительским кредитам

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать