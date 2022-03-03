Эксперт посоветовал повременить с покупкой строящегося жилья

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Проректор НИУ МГСУ, профессор, доктор экономических наук Кирилл Кулаков посоветовал россиянам повременить с покупкой строящегося жилья до стабилизации ситуации.

"Ключевая ставка ЦБ 20% является, по сути, запретительной для строительной отрасли. Поэтому частные девелоперские проекты будут поставлены на паузу до изменения ситуации на кредитном рынке", – пояснил эксперт в беседе с Life.ru.

По словам Кулакова, риски приобретения жилья возникают на фоне подорожания кредитов и строительных материалов, что также приведет к росту цен на жилье. При этом он выразил мнение, что в дальнейшем ситуация спровоцирует развитие строительства в России.

Также Кулаков обратил внимание на то, что правительство защитит ипотечные интересы российских семей.

Ранее Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых. Регулятор объяснил это резким изменением внешних условий для российской экономики.

Ожидается, что данное решение позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность в стране, а также защитить сбережения граждан от обесценения.

После этого Сбербанк повысил ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье до 18,6%. При этом ставки по программе государственной поддержки остаются в рамках текущего уровня. Никаких изменений не будет и по уже выданным потребительским и ипотечным кредитам.

