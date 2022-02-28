ЦБ решил не возобновлять торги на Мосбирже 1 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Банк России решил не возобновлять 1 марта торги на Московской бирже. Об этом сообщается на сайте регулятора.
"В связи со складывающейся ситуацией Банк России принял решение не возобновлять торги 1 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка, секции срочного рынка, секции рынка СПФИ", – говорится в сообщении.
Уточняется, что решение о режиме работы биржи 2 марта будет объявлено позже – до 09:00 среды.
Торги в соответствующих секциях по решению Центробанка не велись и в понедельник. Ранее 28 февраля регулятор также решил отменить проведение утренних и вечерних торговых сессий на Мосбирже до конца недели.
Также в понедельник было решено повысить ключевую ставку до 20% годовых. В ЦБ объяснили это резким изменением внешних условий для российской экономики. Ожидается, что данное решение позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность в стране, а также защитить сбережения граждан от обесценения.
Поводом для обострения ситуации в экономике стало обращение лидеров ДНР и ЛНР к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
ЦБ РФ решил не открывать секции фондового, срочного рынка и рынка СПФИ
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