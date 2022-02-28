ЦБ подтвердил временный запрет иностранцам продавать ценные бумаги

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Центробанк временно запретил брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Временное ограничение вводится с 28 февраля.

Ранее ЦБ РФ объявил о начале валютных интервенций. Также было принято решение провести операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору и расширить ломбардный список.

Также Центробанк ввел запрет коротких продаж на российском финансовом рынке. В ЦБ пояснили, что мера необходима для обеспечения защиты прав и интересов инвесторов на финансовых рынках, а также для снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности.