Центробанк запретил короткие продажи на российском финансовом рынке

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк ввел запрет коротких продаж на российском финансовом рынке. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ пояснили, что мера необходима для обеспечения защиты прав и интересов инвесторов на финансовых рынках, а также для снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности.

Ранее Центробанк РФ объявил о начале валютных интервенций. Также было принято решение провести операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору и расширить ломбардный список.

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 86 рублей, обновив исторический максимум января 2016 года. А евро впервые с декабря 2014 года подскочил до 99,99 рубля. Между тем на бирже Forex курс доллара и евро к рублю вырос на 9–10% и составил 90 и 101 рубль соответственно.

Обвал российской валюты произошел после обострения ситуации в ДНР и ЛНР. 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

