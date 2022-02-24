Доллар и евро на FX подорожали до исторических максимумов – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара и евро к рублю на Форексе подскочил на 9–10% и достиг исторических максимумов в 90 и 101 рубль соответственно. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

По состоянию на 08:58 курс европейской валюты к рублю увеличивался на 9,15%, составив 100,83 рубля. На предыдущей сессии евро стоил 92,35 рубля.

Курс доллара рос на 9,47%, до 89,41 рубля с уровня предыдущего открытия в 81,64 рубля.

Ранее стало известно, что курс доллара поднялся выше 84 рублей впервые с января 2016 года. При этом евро утром в четверг, 24 февраля, торговался на уровне 95,1175 рубля впервые с декабря 2014 года.

Утренняя сессия на рынке акций РФ началась со снижения индекса Мосбиржи на 9,64%. Затем он ускорил снижение до 11,14%.

Обвал российской валюты произошел после обострения ситуации в ДНР и ЛНР. 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

