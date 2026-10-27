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27 октября, 12:22

Шоу-бизнес

Рэпер Jay-Z выступит в перерыве Супербоула в 2027 году

Фото: ТАСС/Sipa USA/Abaca Press

Рэпер Jay-Z станет хедлайнером музыкального шоу в перерыве Супербоула. Матч пройдет 14 февраля 2027 года на стадионе SoFi в Инглвуде, штат Калифорния. Об этом сообщили Roc Nation и Apple Music.

"30 лет музыки, работы и культуры на самой большой мировой сцене. Этот путь по-прежнему остается воплощением мечты", – заявил музыкант.

С 2019 года Jay-Z и его компания Roc Nation сотрудничают с NFL. Рэпер занял в лиге позицию музыкального стратега: именно он выбирает артистов, которые выступают в перерыве Супербоула.

Помимо этого, музыкант принимает участие в инициативах NFL, направленных на социальную справедливость.

В последние годы на сцене шоу выступали Кендрик Ламар, Ашер, Рианна и Bad Bunny. Последний из них стал хедлайнером Супербоула в 2026 году, собрав 128,2 миллиона зрителей и получив семь премий "Эмми".

При этом американский президент Дональд Трамп назвал выступление Bad Bunny на Супербоуле оскорблением. Глава Белого дома особенно не оценил то, что исполнитель говорил только на испанском языке. По его мнению, это "пощечина" для страны.

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