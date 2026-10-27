Baza: гинекологи стали чаще сталкиваться с жалобами на синдром "двойного ПМС"

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Гинекологи за последние пять лет стали на 30% чаще получать жалобы на симптомы, напоминающие предменструальный синдром, во время овуляции. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

При так называемом синдроме "двойного ПМС" женщины испытывают раздражительность, тошноту, боль в пояснице и сильный дискомфорт внизу живота не только перед менструацией, но и в середине цикла. По словам гинекологов, в отдельных случаях боль во время овуляции может быть настолько сильной, что приводит к разрыву яичника.

Врачи связывают учащение таких жалоб со стрессом и высоким темпом жизни. По их словам, особенно уязвимы женщины, склонные к перфекционизму и острее реагирующие на перенапряжение. Стресс может влиять на гормональный фон, в том числе на выработку пролактина, что, как утверждают специалисты, отражается на цикле и самочувствии.

Полностью избавиться от синдрома, по словам врачей, нельзя, однако медикаментозная терапия помогает уменьшить боль и добиться ремиссии на несколько лет. Среди основных рекомендаций – по возможности снижать уровень стресса и уделять больше внимания отдыху.

Ранее гинеколог-эндокринолог Лилия Афанасьева предупредила, что при графике 5/2 с ранними подъемами и жестким расписанием у женщин могут начаться проблемы с гормональной системой, если не хватает времени на сон и восстановление. По ее словам, регулярный недосып нарушает работу гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы, из-за чего случаются сбои менструального цикла, задержки, пропадает овуляция и падает уровень эстрадиола и прогестерона.